WSJ: США намерены оставить в Сирии 500 военных и направить туда танки для их поддержки

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Американские власти рассматривают возможность сохранения на северо-востоке Сирии военного контингента численностью 500 человек, а также отправки туда нескольких десятков танков и другой техники для защиты военнослужащих. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.

Такой вариант развития событий, по оценке издания, являет собой изменение планов президента США Дональда Трампа относительно вывода американских войск из Сирии. По мнению издания, США таким образом несколько изменят цель нахождения войск на территории Сирии. Теперь, помимо борьбы с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), США рассчитывают "защищать нефтяные месторождения на востоке страны".

Ранее в четверг пресс-служба Пентагона сообщила, что США направляют дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков ИГ. "США укрепляют свои позиции - в координации с партнерами по СДС [коалиция "Силы демократической Сирии"] - дополнительными военными силами и средствами для предотвращения возвращения этих нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих сил", - отмечается в документе. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти США не позволят боевикам восстановить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии и намерены оставить их под своим контролем и затем решить, что с ними делать.

Операция Турции в регионе

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.