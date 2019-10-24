Министр экономики Японии подал в отставку из-за скандала

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который также курирует развитие экономических отношений с Россией, в пятницу подал в отставку из-за скандала с подкупом избирателей. Об этом журналистам сообщил сам Сугавара.

"Я подал прошение об отставке премьер-министру Синдзо Абэ. Сегодня начинаются работа бюджетной комиссии в парламенте, и ее работа не должна тормозить из-за обсуждения моей ситуации", - подчеркнул он.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже сообщил журналистам, что принял отставку Сугавары и объявил, что новым главой ведомства станет ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма, который в прошлом занимал пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

В начале этого месяца еженедельник "Сюкан Бунсюн" сообщил, что штаб Сугавары в ходе избирательных кампаний преподносил жителям столичного района, от которого в парламент избирался политик, мелкие подношения - дыни, курительные палочки и цветы, используемые в погребальных церемониях. Сугавара пробыл на посту министра экономики страны чуть больше месяца, заняв этот пост по итогам масштабных перестановок в правительстве, которые премьер-министр Синдзо Абэ провел в середине сентября.