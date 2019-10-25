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Абэ извинился перед народом за отставку министра, обвиняемого в подкупе избирателей

Иссю Сугавару сменит на посту министра экономики Хироси Кадзияма

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу принес извинения перед японским народом за отставку министра экономики, торговли и промышленного Иссю Сугавары, которого обвиняют в мелком подкупе избирателей. Извинения глава японского правительства принес, общаясь с журналистами по итогам заседания кабинета министров, на котором Сугавара подал прошение об отставке.

"Ответственность за назначение [Иссю Сугавары] лежит на мне. Я приношу [японскому] народу свои глубочайшие извинения", - подчеркнул Абэ, который сообщил журналистам, что принял отставку Сугавары. По словам главы японского правительства, новым министром экономики, торговли и промышленности Японии станет ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма, который в прошлом занимал пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны.

В начале этого месяца еженедельник "Сюкан Бунсюн" сообщил, что штаб Сугавары в ходе избирательных кампаний преподносил жителям столичного района, от которого в парламент избирался политик, мелкие подношения - дыни, курительные палочки и цветы, используемые в погребальных церемониях. Сугавара пробыл на посту министра экономики страны чуть больше месяца, заняв этот пост по итогам масштабных перестановок в правительстве, которые премьер-министр Синдзо Абэ провел в середине сентября. Пост министра экономики Японии также включает в себя кураторство над развитием японско-российских экономических отношений.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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