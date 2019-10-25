Аргентина, Бразилия, Колумбия и США обеспокоены ситуацией с выборами в Боливии

БОГОТА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Аргентины, Бразилии, Колумбии и США выразили свою обеспокоенность в связи с "аномалиями" при подсчете голосов президентских выборов в Боливии. Соответствующее заявление в четверг распространил колумбийский МИД.

"Аргентина, Бразилия, Колумбия и Соединенные Штаты считают, что боливийский народ имеет право избирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах. Поэтому мы глубоко обеспокоены аномалиями в процессе проверки бюллетеней в Боливии", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что страны призывают боливийские власти "восстановить доверие к своей избирательной системе путем назначения второго тура". "Аргентина, Бразилия, Колумбия и Соединенные Штаты вместе с международным демократическим сообществом признают только результаты, которые действительно отражают волю боливийского народа", - подчеркивается в заявлении.

Согласно данным, полученным по итогам подсчета 99,81% голосов, победу в первом туре президентских выборов в Боливии одерживает действующий президент страны Эво Моралес. Он набирает 47,06% голосов, а его ближайший конкурент Карлос Меса - 36,52%. Отрыв Моралеса от оппозиционного кандидата составляет более 10 процентных пунктов, что гарантирует ему победу уже в первом туре выборов.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре. Согласно действующим в стране законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.

После оглашения предварительных результатов выборов президента в стране вспыхнули протесты. В среду Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.