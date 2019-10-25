Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аргентина, Бразилия, Колумбия и США обеспокоены ситуацией с выборами в Боливии

Страны призвали боливийские власти "восстановить доверие к своей избирательной системе путем назначения второго тура"

БОГОТА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Аргентины, Бразилии, Колумбии и США выразили свою обеспокоенность в связи с "аномалиями" при подсчете голосов президентских выборов в Боливии. Соответствующее заявление в четверг распространил колумбийский МИД.

"Аргентина, Бразилия, Колумбия и Соединенные Штаты считают, что боливийский народ имеет право избирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах. Поэтому мы глубоко обеспокоены аномалиями в процессе проверки бюллетеней в Боливии", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что страны призывают боливийские власти "восстановить доверие к своей избирательной системе путем назначения второго тура". "Аргентина, Бразилия, Колумбия и Соединенные Штаты вместе с международным демократическим сообществом признают только результаты, которые действительно отражают волю боливийского народа", - подчеркивается в заявлении.

Согласно данным, полученным по итогам подсчета 99,81% голосов, победу в первом туре президентских выборов в Боливии одерживает действующий президент страны Эво Моралес. Он набирает 47,06% голосов, а его ближайший конкурент Карлос Меса - 36,52%. Отрыв Моралеса от оппозиционного кандидата составляет более 10 процентных пунктов, что гарантирует ему победу уже в первом туре выборов.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре. Согласно действующим в стране законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.

После оглашения предварительных результатов выборов президента в стране вспыхнули протесты. В среду Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливияБразилияСШАКолумбия
Реклама на ТАСС
Оппозиционный кандидат в президенты Боливии призвал сторонников продолжать акции протеста
Карлос Меса добавил, что действующий президент Эво Моралес "не хочет проведения второго тура"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС