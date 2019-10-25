NYT: Минюст США начал уголовную проверку обстоятельств начала расследования Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США перевело в уголовное поле проверку обстоятельств начала расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на два источника.

По их данным, до нынешнего момента проверка, которую проводит федеральный прокурор Джон Дарем из штата Коннектикут, носила административный характер. С переводом ее в уголовное поле Дарем получил возможность направлять повестки лицам, показания которых были бы, по его мнению, важны для следствия. Кроме того, он таким образом получил полномочия запрашивать интересующие следствие документы, созывать большое жюри присяжных, а также выдвигать в случае необходимости уголовные обвинения. Издание подчеркивает, что его источники не располагают информацией относительно того, когда именно расследование Дарема приобрело уголовный характер.

В мае этого года генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр поручил Дарему провести проверку причин начала расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер. Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что не поручал Барру назначать прокурора для расследования этих обстоятельств.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля текущего года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.