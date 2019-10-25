AFP: силы безопасности Ирака применили водометы для разгона протестующих в Багдаде

ТАСС, 25 октября. Силы безопасности Ирака применили водометы для разгона протестующих у одного из проходов в "зеленую зону" Багдада - тщательно охраняемый район в центре иракской столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Об этом в пятницу сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на очевидцев.

По их свидетельствам, правоохранительные органы также могли использовать гранаты со слезоточивым газом.

Антиправительственные протесты возобновились в Ираке в четверг вечером. Массовые народные выступления в Багдаде и ряде иракских провинций намечены на пятницу. В связи с этим силы безопасности Ирака приведены в состояние повышенной готовности. Предполагается, что в рамках протестных акций на улицы основных иракских городов выйдут тысячи людей.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали более 150 человек, пострадали около 3,5 тыс. иракцев.