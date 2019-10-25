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СМИ: КНДР предложила Южной Корее обсудить снос объектов на курорте в горах Кымгансан

Как сообщило агентство Yonhap, глава парламентского комитета по международным делам Южной Кореи заявил журналистам, что обсуждал с министром объединения предложение КНДР начать соответствующие консультации

ТАСС, 25 октября. КНДР направила Южной Корее предложение обсудить снос туристических объектов, построенных южнокорейскими компаниями на горном курорте Кымгансан. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, глава парламентского комитета по международным делам Южной Кореи Юн Сан Хен заявил журналистам, что обсуждал с министром объединения Ким Ён Чхолем предложение КНДР начать соответствующие обсуждения. "Ким [Ён Чхоль] сказал, что правительство проводит переговоры на рабочем уровне с Hyundai Asan [компания-оператор совместного туристического проекта]", - цитирует парламентария агентство.

Агентство ЦТАК сообщило в среду, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения туристической зоны в горах Кымгансан заявил, что республика намерена отказаться от проекта по развитию данного комплекса с Южной Кореей и вести работы самостоятельно.

Лидер КНДР распорядился снести "неприглядные постройки", возведенные южнокорейской стороной в туристической зоне, предварительно согласовав эти действия с соответствующими органами Южной Кореи. По указанию Ким Чен Ына, на месте снесенных объектов будут построены современные сооружения для обслуживания туристов, которые будут "хорошо вписываться в природный ландшафт".

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Компания Hyundai Asan вложила в него около $680 млн, выстроив там отели и служебные здания, а также проложив необходимую инфраструктуру.

В 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время. В сентябре прошлого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне договорились возобновить реализацию проекта в горах Кымгансан, однако дальнейших шагов по выполнению этих договоренностей со стороны Южной Кореи не последовало.

Теги
КНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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