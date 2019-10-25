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В Мьянме двое полицейских погибли, пятеро пострадали в результате нападения боевиков

По данным "Синьхуа", нападение произошло на западе штата Ракхайн

БАНГКОК, 25 октября. /ТАСС/. По меньшей мере двое сотрудников правоохранительных органов погибли и пять получили ранения в результате нападения боевиков "Араканской армии" на полицейский конвой в Мьянме. Как сообщило в пятницу агентство "Синьхуа", пострадали также двое гражданских.

По информации правоохранительных органов, нападение на конвой, состоявший из автомобиля для перевозки заключенных и полицейской машины, произошло на западе штата Ракхайн. В фургоне находились 14 представителей правоохранительных органов и 20 заключенных, в полицейской машине - 10 гражданских. Группировка из десяти боевиков напала на конвой, дистанционно приведя в действие два взрывных устройства. Полицейские открыли ответный огонь, после непродолжительной перестрелки нападавшие скрылись с места происшествия.

"Араканская армия" была признана властями Мьянмы террористической организацией после того, как в январе текущего года боевики убили 13 полицейских и ранили еще девять. Группировка действует на территории страны с 2009 года и насчитывает порядка 7 тыс. сторонников.

Теги
Мьянма
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