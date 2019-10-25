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Reuters: правящая партия Ботсваны побеждает на парламентских выборах

Демократическая партия завоевала уже 29 депутатских мандатов, отмечает агентство

ПРЕТОРИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Правящая Демократическая партии Ботсваны побеждает на прошедших 23 октября всеобщих выборах. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции африканской страны.

По его данным, Демократическая партия Ботсваны завоевала уже 29 депутатских мандатов.

"Хотя подсчет голосов все еще продолжается, количество мест, завоеванных ДПБ, обязывает меня объявить Мокгвитси Масиси избранным президентом Ботсваны", - заявил главный судья Терренс Ранноване.

Мокгвитси Масиси занимает пост главы государства с 1 апреля 2018 года.

Национальная ассамблея (парламент) состоит из 63 членов, 57 из которых избираются всеобщим голосованием. Набравшая большинство голосов партия получает еще дополнительно четыре места.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы в середине дня в пятницу избирательной комиссией. Расклад сил в парламенте важен, так как Национальная ассамблея избирает президента страны.

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Ботсвана
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