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Мэр города во Львовской области подал в отставку из-за срыва отопительного сезона

По данным СМИ, ситуация с теплоснабжением в Новом Роздоле и Новояворовске остается критической

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Мэр Нового Роздола во Львовской области Андрей Мелешко подал в отставку из-за срыва отопительного сезона в городе. Об этом сообщил заместитель главы Львовского областного совета Владимир Гирняк.

"Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ мэр Нового Роздола и его заместитель подали в отставку. Город, который и так на грани теплового коллапса, остался без руля", - написал он на странице в Facebook. Данная ситуация, по словам Гирняка, "требует немедленной реакции". "Должны правовым методом обеспечить выделение средств и запустить тепло", - заключил он.

По данным местных СМИ, в Новом Роздоле и соседнем Новояворовске, в каждом из которых проживает около 30 тыс. человек, ситуация с теплоснабжением остается критической. Это связано с тем, что Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ, подающие тепло и электроэнергию в дома их жителей, сейчас фактически не функционируют, сотрудники протестуют и увольняются.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в среду заявил, что запасы газа в украинских хранилищах позволяют обеспечить нормальное прохождение отопительного сезона. Вместе с тем он отметил, что могут возникнуть проблемы в некоторых населенных пунктах из-за изношенности инфраструктуры и действий монополистов. "На уровне государства мы контролируем, чтобы у городов не было проблем при расчетах с монополистами. На этом уровне проблем мы не видим, кроме нескольких городов - Смела [в Черкасской области], Новый Роздол", - сказал тогда он.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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