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Китай пока не имеет данных о личностях 39 погибших в грузовике в Великобритании

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что испытывают "тяжелые чувства" в связи с этой трагедией
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© AP Photo/Alastair Grant

ПЕКИН, 25 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая пока не располагает окончательной достоверной информацией о личностях погибших, тела которых были обнаружены в грузовике на территории Великобритании. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Мы испытываем тяжелые чувства в связи с этой трагедией. <…> Британская полиция продолжает проводить работу по установлению личности погибших, однако на текущий момент пока нет возможности подтвердить результаты", - отметила она на регулярном брифинге.

По словам дипломата, Пекин запросил британские власти предоставить Китаю оперативные данные сразу, как только расследование установит реальные факты.

В среду полиция Эссекса сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс. В четверг британский телеканал ITV информировал, что все погибшие - граждане Китая. По данным телеканала, в настоящий момент следователи устанавливают личности жертв. В качестве предварительной причины смерти 38 взрослых и одного подростка СМИ называют переохлаждение.

Теги
ВеликобританияКитай
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