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Глава Минфина Великобритании призвал избавиться от "зомби-парламента"

Саджид Джавид считает необходимым проведение выборов после осуществления выхода Великобритании из Евросоюза

ТАСС, 25 октября. Великобритания должна провести досрочные выборы в Палату общин, чтобы избавиться от нынешнего "зомби-парламента". Об этом в пятницу заявил в эфире телеканала Sky News глава Минфина Саджид Джавид.

"Если мы не проведем выборы, нам придется жить с этим "зомби-парламентом", ничего не будет происходить, страна откатится назад, а ключевые решения, которые должны быть приняты для страны, не будут одобрены", - сказал он.

Джавид уверен, что наилучшим выходом для страны будет проведение выборов после осуществления выхода Великобритании из Евросоюза.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что если ЕС предоставит Соединенному Королевству трехмесячную отсрочку Brexit, то кабмин сразу же попросит Палату общин проголосовать по вопросу о проведении досрочных выборов в парламент 12 декабря. Необходимость проведения досрочных выборов в Палату общин назрела после того, как во вторник британские парламентарии отклонили предложение премьера за три дня рассмотреть и принять законопроект о Brexit, основанный на достигнутой Джонсоном сделке с ЕС. Поражение, которое потерпело в парламенте консервативное правительство меньшинства, означает, что отсрочка Brexit становится практически неминуемой, поскольку до крайнего срока выхода королевства из ЕС остается всего семь дней.

Теги
Великобритания
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