Аваков считает критику в адрес "Азова" намеренной попыткой дискредитации подразделения

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал обращение членов Палаты представителей Конгресса в Госдепартамент с просьбой включить формирование "Азов" в перечень террористических организаций "попыткой дискредитации спецподразделения".

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов"... является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение... в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками", - сказал он на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, сообщает в пятницу пресс-служба МВД. По словам Авакова, "Азов" является законным регулярным подразделением Национальной гвардии Украины, а его личный состав "примерно выполняет служебно-боевые задачи".

В октябре этого года 40 членов Палаты представителей Конгресса обратились в Госдепартамент с требованием объяснить, почему "Азов" до сих пор не включен в список международных террористических организаций.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в среду назвал инициативу американских законодателей "безусловно заслуживающей внимания". Он отметил, что Конгресс вслед за американскими спецслужбами начинает осознавать угрозу, которую представляет украинский националистический батальон "Азов". По словам Антонова, разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. "До Америки уже должна была дойти информация о ползучей реабилитации на Украине пособников Третьего рейха, повинных в массовых убийствах мирного населения (евреев, украинцев, русских, поляков) и советских военнопленных, новости о переименовании улиц в честь преступников, возведении им памятников, преследовании священников канонической православной церкви", - подчеркивал тогда дипломат.

"Азов" был создан под видом добровольческого формирования для подавления в Донбассе несогласных с государственным переворотом 2014 года на Украине, в которое вошли наиболее радикальные участники "майдана". Позднее формирование легализовалось в составе МВД, получив официальную прописку в зоне силовой операции. К настоящему моменту "Азов" разросся и представляет собой хорошо вооруженную часть с танками и артиллерией.

Отличительной чертой "Азова" является нескрываемая симпатия к нацистским идеям. Флаг подразделения представляет собой стилизацию символа "волчий крюк". В годы Великой Отечественной войны аналогичный использовали части войск СС гитлеровской Германии, в частности дивизия "Дас Райх".