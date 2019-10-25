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Киев готовится расширить участие в миротворческих операциях НАТО

В настоящее время Украина принимает участие в операции многонациональных сил альянса в Косове

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Украина будет расширять свое участие в операциях Североатлантического альянса, в частности в миссии в Косове. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Месяц назад мы проинформировали альянс о нашем согласии на расширение участия Украины в миссии в Косове. Пока не буду раскрывать всех деталей, но будем укреплять свое присутствие в еще одной миссии, - сказал он в интервью изданию "Сегодня". - Мы исходим из того, что это очень полезная практика. Потому что не только Украина получает поддержку альянса, но и альянс получает поддержку от Украины".

В настоящее время Украина принимает участие в операции многонациональных сил НАТО в Косове (КФОР), в тренировочно-совещательной миссии альянса "Решительная поддержка" в Афганистане и в операции НАТО "Морской охранник".

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Избранный в апреле 2019 года президент Владимир Зеленский подтвердил неизменность выбранного прежним руководством страны курса.

В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте Украина не смогла получить приглашение присоединиться к Плану действий по членству в альянсе из-за разногласий членов НАТО по этому вопросу. В Бухарестской декларации было только закреплено, что Украина в будущем может стать членом Североатлантического альянса, но, вместе с тем, в документе не были указаны какие-либо сроки.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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