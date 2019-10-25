Алмазбеку Атамбаеву продлили арест до 26 декабря

БИШКЕК, 25 октября. /ТАСС/. Суд Первомайского района столицы Киргизии продлил арест экс-президента Алмазбека Атамбаева до 26 декабря. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена в отношении Атамбаева на время проведения судебного разбирательства, которое по закону продолжается два месяца", - сказал юрист. По его словам, ранее в отношении Атамбаева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября 2019 года. "Таким образом, экс-президент останется под стражей до 26 декабря нынешнего года", - отметил Слесарев.

Атамбаев, который руководил Киргизией с 2011 по 2017 год, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Бывшему президенту вручено уведомление о подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш и в Иссык-Кульской области.