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Генсек НАТО на следующей неделе выступит в Верховной раде

Также состоится заседание Комиссии Украина - НАТО

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце октября во главе делегации Североатлантического совета прибудет с визитом на Украину, выступит в Верховной раде. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня. Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также заседание Комиссии Украина - НАТО. Будет максимальное количество встреч", - сказал он в интервью изданию "Сегодня".

Визит Североатлантического совета на Украину под председательством генсека Альянса запланирован на 30-31 октября. По словам Кулебы, в этот период при участии заместителя генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посла Беттины Каденбах состоится также заседание украинской Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции, которая координирует деятельность всех министерств и ведомств страны в этой сфере. При этом в программе визита, по словам вице-премьера, нет поездки в Донбасс, но планируется посещение Одессы.

В целом Кулеба назвал визит Североатлантического совета в страну "чрезвычайно мощным сигналом поддержки Украины". "Североатлантический совет - это очень серьезный орган. Это не просто собрание послов. Это, собственно, организация, которая принимает все ключевые решения в НАТО", - сказал он, отметив, что власти Украины настаивали на этом визите и очень тщательно к нему готовятся.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Избранный в апреле 2019 года президент Владимир Зеленский подтвердил неизменность выбранного прежним руководством страны курса.

В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте Украина не смогла получить приглашение присоединиться к Плану действий по членству в альянсе из-за разногласий членов НАТО по этому вопросу. В Бухарестской декларации было только закреплено, что Украина в будущем может стать членом Североатлантического альянса, но, вместе с тем, в документе не были указаны какие-либо сроки.

Теги
УкраинаСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
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