Глава МИД Норвегии намерена обсудить с Лавровым ситуацию в Сирии

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде сообщила, что обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, европейскую безопасность и Арктику.

"Мы затронем такие важные вопросы, как Арктика, европейская безопасность, ситуация в Сирии. По многим из этих вопросов у нас есть общие интересы", - сказала она.

По ее словам, в ходе встреч сторонам удается найти новые направления для потенциального сотрудничества. "За текущий год мы стали разговаривать и о такой проблеме, как загрязнение Баренцева моря", - заметила глава МИД Норвегии.

Лавров находится в Киркенесе для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Красной армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.