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Brexit
Обновлено 

Источник: послы 27 стран Евросоюза вновь не смогли согласовать отсрочку Brexit

Следующая встреча послов намечена на 28 октября
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© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза в третий раз за эту неделю не смогли согласовать новую отсрочку даты выхода Великобритании из состава сообщества по запросу Лондона. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

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"Послы ЕС сегодня на заседании вновь не смогли принять решение о переносе даты Brexit", - сказал он.

По словам дипломата, следующая встреча послов намечена на 28 октября. "Ожидается, что следующее заседание пройдет 28 октября, в понедельник", - отметил он.

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева в свою очередь заявила журналистам, что глава Евросовета Дональд Туск все еще проводит консультации с лидерами стран ЕС относительно запроса Лондона, и Брюссель "внимательно следит за событиями в Лондоне".

Британский парламент 22 октября во втором чтении одобрил сделку по Brexit, достигнутую на саммите ЕС 17 октября, однако отказался поддержать кабмин по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit. Глава Евросовета Дональд Туск в ответ на это заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран Евросоюза удовлетворить просьбу Лондона и перенести дату выхода Великобритании из состава сообщества на 31 января 2020 года. Послы стран ЕС уже встречались несколько раз, но пока так и не смогли согласовать новую отсрочку.

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ВеликобританияBrexit
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