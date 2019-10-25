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Глава МИД Норвегии: Осло и Москва возобновят диалог по вопросам прав человека

Об этом Ине Эриксен Сёрейде заявила по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серэйде и глава МИД РФ Сергей Лавров Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серэйде и глава МИД РФ Сергей Лавров
© Александр Щербак/ТАСС

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Москва и Осло в ходе встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Сёрейде в приграничном Киркенесе договорились возобновить двустороннее обсуждение проблем прав человека.

"Наше обсуждение прав человека и гражданского общества в ходе встречи дало результат. Мы договорились возобновить двустороннее обсуждение проблем прав человека", - сказала Сёрейде в пятницу на совместной с Лавровым пресс-конференции.

В своей статье, опубликованной в норвежской газете Aftenposten в преддверии визита, Лавров выразил сожаление, что после государственного переворота на Украине в 2014 году динамичное развитие связей между Россией и Норвегией затормозилось: Осло присоединился к антироссийским санкциям и свернул целые направления сотрудничества. Вместе с тем, как констатировал министр, даже в текущих условиях удается поддерживать диалог, в котором наметились определенные позитивные подвижки.
Глава МИД РФ находится в Киркенесе для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Красной армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссия
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