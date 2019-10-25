Главы правительств стран СНГ решили проводить спортивные Игры государств Содружества

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Руководители правительств стран СНГ по итогам встречи в пятницу в Москве подписали около двух десятков документов. Среди них, в частности, решение о Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в области цифрового развития общества и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации, а также решение об Играх стран СНГ.

Как говорится в пояснительных материалах, "планируется, что Игры будут проводиться поочередно в государствах - участниках СНГ, как правило, в порядке русского алфавита их наименований с периодичностью раз в два года и общей продолжительностью до 10 дней". Положение определяет, что расходы, связанные с организацией и проведением Игр, несет принимающее государство.

Концепция сотрудничества в области цифрового развития направлена "на формирование цифровой среды на пространстве СНГ, ускорение внедрения информационно-коммуникационных технологий, создание условий для внедрения технологий, обеспечивающих децентрализацию, сохранность, безопасность и открытость передаваемой информации, и других видов технологий".

Главы кабинетов министров также подписали решения о Стратегии обеспечения информационной безопасности государств - участников СНГ, о Комплексе совместных действий по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью до 2025 года. Выполнение Стратегии должно способствовать "созданию условий для противодействия правонарушения в информационном обществе, ограничения угроз информационной безопасности" стран СНГ. Комплекс действий по борьбе с гриппом птиц разработан российским Федеральным центром охраны здоровья животных с учетом предложений ветеринарных служб СНГ, международного опыта и направлен на минимизацию экономического ущерба от заболеваний и распространение болезни на территориях стран СНГ. Специалисты отмечают, что "среди болезней, особенно опасных для птицеводства, на первом месте находятся грипп птиц и ньюкаслская болезнь", которые "быстро распространяются среди восприимчивого поголовья, не имеют специфических средств лечения и зачастую ведут к массовой гибели больных животных". Основные экономические потери в животноводстве связаны именно с этими заболеваниями. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение эпизоотической ситуации.

Среди подписанных документов решения об Основных направлениях деятельности антимонопольных органов государств - участников СНГ, об Основных направлениях развития радионавигации государств - участников СНГ на 2019-2024 годы, о реализации Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" в 2018 году, о продолжении в 2020-2024 годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979 - 1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронении их на Родине. По состоянию на 1 июня 2019 года список пропавших без вести насчитывает 264 человека.

Об исполнении единого бюджета органов СНГ за 2018 год

Премьер-министры скрепили подписями решения Совета глав правительств СНГ об исполнении единого бюджета органов СНГ за 2018 год и некоторых вопросах финансового обеспечения деятельности органов СНГ в 2019 году, об изменении размеров долевых взносов государств - участников СНГ в единый бюджет органов СНГ, о едином бюджете органов СНГ на 2020 год, о некоторых вопросах деятельности Экономического суда СНГ, о финансировании в 2020 году Плана мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей в СНГ до 2020 года, об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ и обеспечение деятельности Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств - участников СНГ в 2018 году.

В списке подписанных документов - Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов и протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года.