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Военная операция Турции на севере Сирии
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Трамп пообещал ввести санкции против Турции в случае открытия огня по курдам в Сирии

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут санкции против Турции в случае, если вооруженные силы этой страны откроют огонь по отрядам курдов, покидающих зону безопасности на севере Сирии. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Турция полностью понимает, что не надо стрелять по курдам, покидающим территорию, которая будет называться зоной безопасности, и направляющимся в соседние районы. Нет необходимости повторять, что широкомасштабные санкции будут введены в случае нарушений", - написал он.

Теги
СШАТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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