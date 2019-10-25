Вице-президент Турции рассказал об отношениях Анкары и Москвы

АНКАРА, 25 октября. /ТАСС/. Взаимоотношения Турции и России за последние 15 лет вышли на новый уровень. Об этом сообщил в пятницу вице-президент Турции Фуат Октай во время выступления на ХХI Всемирном конгрессе русской прессы в Анкаре.

"На протяжении последних 15 лет турецко-российские отношения очень активно развиваются, и это имеет особое не только региональное, но и глобальное значение. За последние годы взаимоотношение и сотрудничество между Турцией и Россией вышли на очень искренний и близкий уровень", - отметил политик.

Октай также рассказал, что Анкара уделяет особое внимание распространению новостной информации о Турции на русском языке. "Мы уделяем этому особое значение, так как в международных организациях помимо английского языка также используется русский и арабский языки, - подчеркнул вице-президент. - Учитывая геополитическое расположение нашей страны, а также дипломатическое видение ситуации, любой мост, который будет проложен с Россией в медиапространстве, будет иметь исключительное значение для Турции".

ХХI Всемирный конгресс русской прессы открылся в пятницу в Анкаре и завершится 27 октября в Аланье. Мероприятие организовано Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) при содействии информационного агентства России ТАСС. В работе конгресса принимают участие издатели и главные редакторы, представляющие около 400 русскоязычных зарубежных медиа из более чем 50 стран мира.

На форум прибыли президент ВАРП Виталий Игнатенко и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.