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Суд Киева 1 ноября начнет рассматривать дело против Жириновского и еще двух депутатов ЛДПР

Депутатов обвиняют по статье о финансировании терроризма

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева 1 ноября начнет рассмотрение уголовного дела против депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а также депутатов Михаила Дегтярева и Алексея Диденко. Об этом в пятницу говорится в сообщении официальной украинской газеты "Правительственный курьер".

"В производстве Шевченковского районного суда Киева находится уголовное дело... по обвинению Жириновского Владимира Вольфовича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, Дегтярева Михаила Владимировича... Диденко Алексея Николаевича", - говорится в тексте повестки. Депутатов Госдумы обвиняют по статье о финансировании терроризма.

"Шевченковский районный суд Киева сообщает, что судебное заседание по вышеуказанному уголовному делу состоится 01 ноября 2019 года в 09:15", - указано в тексте. В инстанции предупредили, что в случае неявки уголовное производство будет проходить в специальном - заочном - порядке.

В сентябре 2018 года суд разрешил специальное досудебное расследование против лидера ЛДПР и двух его однопартийцев за поддержку республик Донбасса. В октябре того же года Генпрокуратура Украины передала в суд обвинительный акт.

Ранее лидер ЛДПР попал в санкционные списки Украины, предусматривающие запрет на въезд в страну, блокирование активов, временное ограничение на пользование и распоряжение имуществом. Возбуждение против него уголовного дела Жириновский назвал "политическим преследованием".

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичУкраинаРоссия
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