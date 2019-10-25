Reuters: сына Роднянского назначили советником правительства Украины

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Экономист Александр Роднянский из Кембриджского университета был назначен старшим экономическим советником кабинета министров Украины. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в украинском правительстве. Роднянский является сыном украинско-российского продюсера Александра Роднянского.

Официально о назначении Роднянского-младшего на пост старшего экономического советника украинского правительства объявлено не было. Однако Reuters получил подтверждение информации о его назначении от государственного секретаря кабинета министров Украины Владимира Бондаренко.

Как передает Reuters, 34-летний Александр Роднянский входил в число советников президента Зеленского после его избрания главой государства и участвовал в создании его экономической программы. Согласно данным сайта Кембриджского университета, Роднянский-младший является доцентом (Assistant Professor) факультета экономики этого вуза. Сферой его специализации являются международная экономика и финансы, эмпирическая политическая экономия. В 2017 году Александр Роднянский-младший получил степень доктора наук в Принстонском университете (США).

Агентство отмечает, что причины, по которым власти Украины не сообщили официально о назначении Роднянского-младшего старшим экономическим советником правительства, неясны. "Люди, работающие в Офисе президента [Украины] сказали мне, что моя фамилия является фактором риска, - сказал в телефонном интервью Reuters Александр Роднянский-младший. - Моя фамилия могла вызвать скандал сама по себе. Мне это сказали еще до того, как я решил, хочу ли я быть назначенным на должность в правительстве или нет".

Отец нового советника украинского правительства, продюсер Александр Роднянский был основателем украинского телеканала "1+1". На этом канале с начала 2000-х годов работал нынешний президент Украины Владимир Зеленский, начинавший свою карьеру в шоу-бизнесе в команде КВН "95-й квартал". С 2012 года "1+1" передает комедийное шоу "Вечерний квартал" с пародиями на известных политиков, создателем которого был Зеленский. На канале "1+1" в 2015-2019 годах демонстрировался телесериал "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл роль школьного учителя, ставшего политиком, а затем президентом Украины. Reuters называет этот телеканал "платформой избирательной кампании Зеленского".

Телеканал "1+1" сейчас принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, в связях с которым Зеленского подозревают его политические оппоненты и ряд политологов. Главой Офиса президента Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был советником по юридическим вопросам и юристом Коломойского. При этом, как отмечает Reuters, Владимир Зеленский отвергает обвинения в непотизме - назначении на должность друзей без учета их профессиональных качеств.

Агентство также напоминает, что отец нового главного экономического советника правительства Украины, продюсер Александр Роднянский сейчас живет и работает в России, отношения с которой у официального Киева являются крайне напряженными.

Александр Роднянский-старший известен как продюсер нескольких десятков успешных полнометражных фильмов и телесериалов. Среди его проектов - киноленты "Восток-Запад" (1999), "Водитель для Веры" (2004), "9-я рота" (2005), "Питер FM" (2006), "Обитаемый остров" (2008), "Левиафан" (2015). Он также является президентом открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Роднянский по четыре раза становился лауреатом крупнейших российских теле- и кинопремий: "Ника", "ТЭФИ" и "Золотой орел".

В 1995-2002 годах Александр Роднянский-старший был одним из основателей, генеральным директором и генеральным продюсером украинского телеканала "1+1" (Украина). Впоследствии был руководителем российских телеканалов СТС и "Домашний".