Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и "Панцирь-С"

"Мы сегодня имели уникальную возможность посмотреть, как функционируют С-400 и "Панцирь-С". Как вы знаете, одну систему "Панцирь-С" мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Что касается С-400, если бы у нас было два таких дивизиона, никто никогда не налетел бы на Сербию. Когда люди спрашивают, хотели бы мы [С-400], - хотели бы прямо сейчас, только если русские нам оставят [его], по-другому мы не можем позволить себе С-400", - заявил Вучич, добавив, что это комплекс, "который гарантирует безопасность вашему народу и стране на поколения вперед", и выразив надежду, что Сербия однажды сможет себе позволить такой комплекс.

В четверг глава республики заявил, что Белград заказал российский комплекс "Панцирь-С".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС РФ переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. В Минобороны уточнили, что российско-сербские учения по ПВО "Славянский щит - 2019" проходят в первый раз и состоят из двух этапов. Первый этап состоялся в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области. Второй этап проходит с 23 по 29 октября в Сербии.

Сербское оборонное ведомство сообщило, что учения проходят сразу на двух полигонах, в рамках маневров запланированы "многочисленные стрельбы".