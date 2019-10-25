США перебросят дополнительные силы в Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей

БРЮССЕЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. США намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей, чтобы не допустить их использования боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в пятницу американский министр обороны Марк Эспер по итогам встречи глав военных ведомств НАТО.

"Наша миссия в Сирии сохраняется с той же целью, с какой она была начата, - борьбы с ИГ. Мы примем меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами. Мы перебросим дополнительные механизированные силы в Дейр-эз-Зор. Я не буду комментировать дальнейшие детали, наше командование примет все необходимые решения для обеспечения безопасности месторождений", - сказал Эспер.

Он не исключил, что для охраны месторождений нефти будут переброшены выведенные с северо-востока Сирии с связи с турецкой операцией американские подразделения.

В четверг пресс-служба Пентагона заявила, что США направляют дополнительные силы и средства на северо-восток арабской республики для защиты нефтяных месторождений от боевиков ИГ и "других дестабилизирующих ситуацию сторон".

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, "скромное упоминание здесь неких "других сторон" после ИГ как раз и выдает истинную цель данного маневра - предотвратить переход важных доходных объектов под контроль их единственно легитимного собственника, сирийского государства". Он также обратил внимание на запись в Twitter главы юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэма, который заявил, что "контроль со стороны США над нефтяными месторождениями Сирии не позволит [президенту арабской республики] Башару Асаду улучшить свое финансовое положение, а часть денег от продажи сирийской нефти нужно использовать для оплаты содержания американских военных в Сирии".