Главы МИД и Минкультуры Чехии осудили вандализм в отношении памятников красноармейцам

ПРАГА, 25 октября. /ТАСС/. Чешские министры иностранных дел Томаш Петржичек и культуры Лубомир Заоралек осудили совершенное в среду осквернение памятников красноармейцам в городах Брно на юго-востоке и Остраве на северо-востоке республики. Соответствующие заявления политики опубликовали в Twitter.

"Изливать злость или разочарование на исторических символах - убожество. Не терплю вандализм. Он может нанести ущерб нашим интересам в Европе и других частях света", - подчеркнул Петржичек.

Совершаемые в республике акты осквернения монументов воинам-освободителям, по его словам, могут негативно отразиться на памятниках чешским солдатам и офицерам, установленных за национальными границами. Петржичек убежден, что вандалы, которые посягнули на память о подвиге красноармейцев, совершенном в годы Второй мировой войны, не знают истории борьбы чешского народа с нацистами.

"Не согласен с насилием по отношению к памятникам. Не приемлю вандализм и агрессию", - подчеркнул в свою очередь Заоралек.

23 октября в Брно и Остраве подверглись осквернению памятники воинам-освободителям. Они были облиты красной краской. Полиция ведет поиск злоумышленников. Акты вандализма резко осудили руководители местных властей. В Брно, как сообщил ТАСС источник, близкий к городской мэрии, монумент уже очищен от краски.