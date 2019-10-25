Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы МИД и Минкультуры Чехии осудили вандализм в отношении памятников красноармейцам

Министр иностранных дел Томаш Петржичек назвал убожеством изливание злости или разочарования на исторические символы

ПРАГА, 25 октября. /ТАСС/. Чешские министры иностранных дел Томаш Петржичек и культуры Лубомир Заоралек осудили совершенное в среду осквернение памятников красноармейцам в городах Брно на юго-востоке и Остраве на северо-востоке республики. Соответствующие заявления политики опубликовали в Twitter.

"Изливать злость или разочарование на исторических символах - убожество. Не терплю вандализм. Он может нанести ущерб нашим интересам в Европе и других частях света", - подчеркнул Петржичек.

Совершаемые в республике акты осквернения монументов воинам-освободителям, по его словам, могут негативно отразиться на памятниках чешским солдатам и офицерам, установленных за национальными границами. Петржичек убежден, что вандалы, которые посягнули на память о подвиге красноармейцев, совершенном в годы Второй мировой войны, не знают истории борьбы чешского народа с нацистами.

"Не согласен с насилием по отношению к памятникам. Не приемлю вандализм и агрессию", - подчеркнул в свою очередь Заоралек.

23 октября в Брно и Остраве подверглись осквернению памятники воинам-освободителям. Они были облиты красной краской. Полиция ведет поиск злоумышленников. Акты вандализма резко осудили руководители местных властей. В Брно, как сообщил ТАСС источник, близкий к городской мэрии, монумент уже очищен от краски.

Теги
ЧехияРоссия
Реклама на ТАСС
Многотысячные протесты: куда дует ветер в Ливане?
На улицу выходит каждый четвертый, пострадали более 200 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС