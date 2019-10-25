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Акции протеста в Ираке

СМИ: протестующие в Ираке сожгли администрацию провинции

Манифестанты скандировали антиправительственные лозунги

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Несколько офисов партий и здание администрации одной из провинций сожжены протестующими в пятницу в Ираке. Об этом сообщает новостной портал Shafaaq News.

По поступающей информации, сотни манифестантов собрались ранее вблизи местного совета города Эн-Насирия - административного центра провинции Ди-Кар в 350 км южнее Багдада. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, заявив, что не покинут улицы до тех пор, пока кабмин премьера Аделя Абдель Махди не уйдет в отставку. После перепалок с силовиками участники акций пошли на штурм здания, ворвались внутрь и подожгли его.

В городе Эс-Самава (провинция Эль-Мутанна) сожжены офис шиитской партии "Хикма" Аммара аль-Хакима, а также представительство шиитского полувоенизированного формирования "Асаиб Ахль-аль-Хак" во главе с Кайсом аль-Хазаали. Аналогичные нападения произошли и в провинции Васит, где протестующие, в частности, подожгли здание шиитской коалиции "Государство закона" бывшего премьера Ирака Нури аль-Малики (занимал должность с 2006-го по 2014 год).

Кроме того, демонстранты перекрыли контрольно-пропускной пункт "Сафван" на границе Ирака с Кувейтом. Собравшиеся там жгут покрышки на ведущей к терминалу дороге.

Как отмечает Reuters, участники акций протеста в пятницу также пытались поджечь здание шиитской военизированной группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" в южном городе Эль-Амара (провинция Майсан). По данным агентства, охранники открыли огонь, шесть манифестантов получили ранения.

Как ранее сообщил телеканал Sky News Arabia, во время новых акций протеста в Багдаде погибли два человека, около 90 пострадали. По поступающей информации, несколько тысяч манифестантов собрались в пятницу в районе площади Тахрир в центре иракской столицы. Затем толпа двинулась к мосту Аль-Джумхурия, ведущему к "зеленой зоне" - тщательно охраняемому району, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения.

Участники акций попытались пробиться через кордоны сил безопасности, однако были остановлены и оттеснены обратно на площадь. Стражи порядка применили против манифестантов слезоточивый газ.

Столкновения в Багдаде

Наиболее напряженной обстановка остается в Багдаде в районе центральной площади Тахрир. Участники начавшихся еще минувшей ночью демонстраций ранее пытались пробиться в "зеленую зону" - тщательно охраняемый район столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Они были остановлены силовыми структурами, которые, по данным СМИ, применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщала Высшая комиссия по правам человека Ирака, к настоящему моменту в стычках в Багдаде погибли два демонстранта. Оба надышались слезоточивым газом и умерли от проблем с дыханием и удушья. Число пострадавших приближается к тысяче человек, среди которых около 90 полицейских.

Между тем, как сообщает ряд СМИ, в Багдаде протестующие сами задержали вооруженного человека, который был в их рядах и вел огонь по силовикам, которым он и был передан после поимки.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими.

Теги
ИракМахди, Адель АбдельАкции протеста в Ираке
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