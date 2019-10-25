КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году. Об этом глава государства в пятницу сообщил в Facebook .

"Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - отметил он, подводя итоги совещания по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению.

При этом Зеленский подчеркнул, что данное сокращение "не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины".

В минувшую пятницу Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году и ростом ВВП до 3,3%.

По украинскому законодательству, второе чтение проекта госбюджета в Раде должно состояться до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) - до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета - 1 декабря.