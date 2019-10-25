Лидер "Хезболлах": протесты в Бейруте финансируют иностранные посольства и ряд партий

БЕЙРУТ, 25 октября. /ТАСС/. Массовые протесты в Бейруте финансируют иностранные посольства и ряд ливанских партий. С таким утверждением выступил в пятницу лидер шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла, речь которого транслирует телеканал Al-Mayadeen .

"Среди активистов протестного движения есть фигуры, связанные с иностранными посольствами и разведками", - сказал он. По словам Насруллы, эти лица известны и представляют наиболее коррумпированную часть элиты.

"Ливан стал ареной внешнего и регионального вмешательства, и у нас имеются данные о том, что есть силы, которые хотят толкнуть страну к новой гражданской войне", - подчеркнул шиитский политик. По его словам, отказ лидеров [протестного движения] от диалога с президентом республики Мишелем Ауном говорит "о существовании заговора, нацеленного против Ливана".

Насрулла призвал сторонников "Хезболлах" покинуть центр Бейрута, указав, что "присутствие на площадях не отвечает интересам сил сопротивления".