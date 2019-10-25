Главы Генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

АНКАРА, 25 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел в пятницу переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Об этом говорится в распространенном турецкой стороной заявлении.

"Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Сирии, а также каждодневные события", - отмечается в коммюнике.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.