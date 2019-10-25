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Военная операция Турции на севере Сирии

США не направят наземные силы для участия в возможной международной миссии на севере Сирии

Министр обороны США Марк Эспер при этом отметил, что Вашингтон поддерживает инициативы европейских стран НАТО

БРЮССЕЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. США не рассматривают возможность участия своих наземных сил в международной миссии на северо-востоке Сирии, если она будет сформирована. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Марк Эспер по итогам встречи глав военных ведомств НАТО.

"Я хочу сказать предельно ясно: США не рассматривают возможность участия своих наземных сил в какой бы то ни было международной операции. Но мы поддерживаем инициативы европейских стран НАТО", - подчеркнул он, коснувшись предложения Германии о проведении международной миротворческой операции на северо-востоке арабской республики.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать инициативу министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международных миротворческих сил для обеспечения стабильности на северо-востоке Сирии Эспер заявил, что "провел лишь очень короткую встречу с германским министром, поскольку генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг] очень торопил с выполнением жесткой повестки дня". В связи с этим он не готов пока раскрыть подробности.

Генсек альянса в свою очередь также сообщил, что НАТО не присутствует в Сирии, а он не получал запросов об отправке в эту страну миротворческих сил.

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой о создании контролируемой международными силами зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. 23 октября заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что предложение Германии о формировании на севере Сирии подконтрольной международным силам зоны безопасности утратило актуальность в свете решений, принятых на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

22 октября Путин и Эрдоган на саммите в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступают к совместному патрулированию.

Теги
СШАГерманияКрамп-Карренбауэр, АннегретЭспер, МаркВоенная операция Турции на севере Сирии
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