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Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что закон направлен на обеспечение надлежащего выполнения обязанностей депутатом

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал в пятницу закон, который позволяет не компенсировать депутатам расходы на выполнение их полномочий за прогулы заседаний парламента и комитетов. Об этом сообщается на сайте парламента.

16 октября депутаты одобрили соответствующий законопроект, он получил визу спикера парламента, а после был отправлен на подпись главе украинского государства.

Согласно закону, лишать выплат будут, если депутат в течение календарного месяца работы сессии парламента без уважительных причин не присутствовал на более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более половины заседаний комитета, в состав которого он входит. В этом случае в соответствующем месяце парламентарию не будут возмещаться расходы, связанные с его деятельностью как депутата. В пояснительной записке к законопроекту было сказано, что закон направлен на "обеспечение надлежащего выполнения депутатом обязанностей, определенных законом".

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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