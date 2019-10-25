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СМИ: Турция и Россия близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35

По данным Daily Sabah, Анкара и Москва также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов

АНКАРА, 25 октября. /ТАСС/. Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку Турции 36 истребителей Су-35. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила в пятницу газета Daily Sabah.

По ее данным, Анкара и Москва также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов.

Между тем, 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев выразил мнение, что пока рано говорить о проведении контрактных переговоров о поставках истребителей Су-35 и Су-57 Турции. Однако консультации, по его словам, идут.

Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке российских истребителей, активизировалась после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого Эрдоган заявил со словами "почему бы и нет", что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара планировала закупить 100 самолетов и производила часть оборудования, авионики и элементов фюзеляжа для этой машины.

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