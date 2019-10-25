Украина и НАТО сведут все аспекты сотрудничества в единую программу

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Украина и НАТО намерены в ближайшей перспективе перейти к новому формату отношений, в котором все аспекты сотрудничества сведены в единую программу. Об этом в пятницу по итогам визита в штаб-квартиру альянса заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим", - приводит его слова издание "Украинская правда". Он пояснил, что Киев получит поддержку в рамках единой программы, поскольку альянс ввел подход "одна страна - один план". "Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", - добавил министр.

Сотрудничество Украины и НАТО началось в 1994 году, когда Киев присоединился к программе "Партнерство ради мира". Первая индивидуальная программа партнерства принята страной летом 1995 года. В феврале этого года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепившие курс страны в Европейский союз и НАТО.

Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженный сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой Военной доктрине. Но на фоне заверений украинского руководства о неуклонном переходе на стандарты НАТО, в Киеве признаются, что это государственной казне не по карману.