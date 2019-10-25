Бомбардировщики ВВС США прибыли на авиабазу в Саудовской Аравии

"Бомбардировщики B-1B Lancer приземлились на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии после того, как вылетели непосредственно с базы ВВС США (штат Южная Дакота) Ellsworth. B-1B - это стратегический бомбардировщик дальнего действия, который способен поразить любого противника в любом месте земного шара. Это демонстрирует способность авиабазы принца Султана вести боевые операции", - отметили в пресс-службе, разместив видеозапись с посадкой самолета.

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer прибыли на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии. Об этом сообщила в пятницу в Twitter пресс-служба ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

Министерство обороны США объявило 11 октября, что Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. солдат, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Такое решение администрация президента Дональда Трампа приняла после того, как в ночь на 14 сентября были нанесены с помощью дронов удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность взяли на себя представители йеменского шиитского движения "Ансар Аллах".

Великобритания, Германия, Саудовская Аравия, США и Франция заявили, что за нападением стоит Иран. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Как ранее подчеркнули в Пентагоне, Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном, но готов защитить своих военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.