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Беспорядки в Чили

Число погибших в ходе беспорядков в Чили возросло до 19

Последней жертвой стал гражданин Перу

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 октября. /ТАСС/. Число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили с минувшей недели, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице в пятницу, сообщило агентство EFE.

Перуанец получил огнестрельное ранение несколько дней назад, во время нападения на магазин на юге Сантьяго. Ранее власти страны сообщали о гибели двух граждан Колумбии, одного перуанца и одного эквадорца.

Протесты, переросшие в беспорядки, грабежи, акты вандализма и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября, после того как власти решили поднять стоимость проезда в метро. Позднее волнения охватили и другие города. Президент Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в столице и ряде других населенных пунктов, а также решил отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Во вторник глава государства обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. На их реализацию планируется потратить $1,2 млрд.

Теги
Пиньера, СебастьянПеруЧилиБеспорядки в Чили
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