Депутаты Киевсовета просят Зеленского уволить Кличко и провести досрочные выборы в столице

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Группа депутатов Киевского городского совета просит президента Украины Владимира Зеленского уволить главу Киевской городской госадминистрации (КГГА) Виталия Кличко и обеспечить проведение досрочных выборов в столице. Об этом говорится в открытом письме, которое в пятницу опубликовали депутаты.

По их словам, на уровне центральной власти после избрания Зеленского и новой Верховной рады наблюдаются "первые позитивные сдвиги", а в это время Киев с Виталием Кличко продолжает жить "по другим правилам - мошенничества, кумовства, коррупции и злоупотребления властью". "Столицей все еще руководят люди, которые и дальше не защищают интересы общины, а используют бюджет для собственного обогащения. Результат такого "хозяйствования" - хаотичная застройка, транспортный коллапс, ужасная экология и устаревшая система ЖКХ", - говорится в обращении.

Правительство Украины ранее одобрило увольнение Кличко с должности главы КГГА, а согласно проекту поправок к закону о Киеве, предусматривается разделение должностей мэра и главы администрации. Согласно законодательству, мэр избирается жителями города, а в рамках сложившейся практики он же назначается президентом на пост главы горадминистрации.

Верховная рада 3 октября поддержала в первом чтении законопроект "О столице", согласно которому должности мэра Киева и главы КГГА разделяются. Кличко заявил тогда, что "разделение полномочий разрушит самоуправление" в городе. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними, настаивал он. Кличко утверждает также, что срок его обязанностей в должности мэра Киева истекает 16 ноября 2020 года.