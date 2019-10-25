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Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67

Комиссар полиции уточнил, что 13 человек погибли от пулевых ранений, остальные - от травм, полученных от ударов камнями

ПРЕТОРИЯ, 25 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 67 человек погибли в Эфиопии со среды в результате столкновений протестующих с местными властями в различных частях страны. Беспорядки были вызваны сообщениями о давлении властей на эфиопского политического активиста и медиаменеджера Джавара Мухаммеда.

"Среди погибших 62 демонстранта и пять полицейских", - приводит в пятницу агентство Reuters слова Кефьялев Тефера, комиссара полиции провинции Оромия. Как уточнил представитель правоохранительных органов, 13 человек погибли от пулевых ранений, остальные - от травм, полученных от ударов камнями. Ранее британская медиагруппа Би-би-си сообщала о 27 погибших.

Волнения возникли после того, как Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой. Он также заявил, что государственная охрана его дома в столице была снята, что "создало угрозу проникновения злоумышленников".

Выпускник Стэнфордского университета Джавар Мухаммед получил широкую известность как организатор молодежного движения, которое сыграло существенную роль в протестном движении в 2016-2017 годах. В 2018 году оно привело к власти нынешнего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. В тот период Мухаммед был его сторонником. Однако в последние месяцы, как отмечает телеканал Al Jazeera, отношения между ними ухудшились. Будучи представителем народа оромо, который является самым многочисленным в Эфиопии, Мухаммед добивается расширения его прав, включая политических.

Как информировало в пятницу агентство Bloomberg, в регионе Оромия центральные власти Эфиопии развернули армейские подразделения.

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Эфиопия
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