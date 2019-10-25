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Трамп заявил, что не вмешивается в проверку обстоятельств начала расследования против него

Президент США также в очередной раз раскритиковал расследование Мюллера

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не вмешивается в проверку обстоятельств начала нацеленного на него расследования спецслужб США в 2016 году. С таким заверением американский лидер выступил в пятницу в беседе с журналистами в Белом доме перед отъездом в штат Южная Каролина.

Его попросили прокомментировать публикации в американской печати о том, что упомянутая проверка теперь превратилась в уголовное разбирательство. Его ведет спецпрокурор Джон Дарем. Он, к примеру, выясняет, на каких основаниях американские компетентные органы начали в 2016 году контрразведывательное расследование действий Трампа. Кроме того, Дарем проясняет обстоятельства начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

"У нас замечательный министр юстиции - генеральный прокурор <...> Не могу вам сказать, что происходит. Скажу следующее: думаю, вы увидите много плохого <...> Многие знают, что у них проблемы, поскольку они вели себя бесчестно. Опять-таки я оставляю все это на усмотрение министра юстиции - генерального прокурора [Уильяма Барра], а также лиц, которые с ним работают и с которыми я не знаком. Скажу следующее: думаю, вы увидите такое, во что никто бы не поверил", - заявил Трамп.

При этом он в очередной раз подверг резкой критике расследование Мюллера. "Это было самое серьезно надувательство в истории нашей страны", - сказал глава администрации США, представляющий Республиканскую партию.

С точки зрения Трампа, расследование Мюллера и действия, которые предпринимала в связи с этим Демократическая партия США, были направлены не просто против него лично, а против республиканцев в целом. "Это не попытка свалить президента, это попытка свалить Республиканскую партию. Откровенно говоря, демократам должно быть стыдно", - подчеркнул американский лидер.

"Как вы знаете, этот вопрос [об обстоятельствах начала расследования против Трампа] рассматривается давно. И, насколько я слышу, дело принимает весьма серьезный оборот. Надо расследовать действия тех, кто проводил расследование [Мюллера], будь то [бывший сотрудник ФБР США Питер] Стржок, [его коллега Лиза] Пейдж, [экс-директор национальной разведки Джеймс] Клэппер, [прежний глава ФБР Джеймс] Коми - всех этих людей, поскольку с нашей страной происходило нечто ужасное", - добавил глава Белого дома.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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