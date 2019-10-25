Журнал Le Point прокомментировал иск Турции из-за статьи об Эрдогане

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Главный редактор французского журнала Le Point Этьен Жернель заявил, что в материале, из-за которого президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на издание, не будет удалено ни слова. Об этом говорится в заявлении Жернеля, опубликованном в пятницу на сайте журнала.

Предметом разбирательства стала статья о политике Турции по отношению к курдам, опубликованная 24 октября. В своем заявлении Жернель отметил, что "в этой статье подробно рассказывается об операции по этнической чистке сирийских курдов". "В нем говорится о вымогательствах, изгнании населения", - подчеркнул он. "Логично, что Эрдогану это не нравится. Очевидно, что мы не удалим ни слова из текста, который мы написали", - заявил главный редактор журнала.

"В мае 2018 года Эрдоган публично пригрозил нашему изданию. Во Франции афиши Le Point были сорваны его сторонниками, а журнальные киоски, в свою очередь, получили угрозы", - отметил Жернель.

"Эрдоган заключил в тюрьму многих журналистов в Турции и, возможно, он считает, что его тяга к цензуре применима и к странам, где пресса свободна. Но он будет разочарован: мы ни от чего не откажемся", - заявил главный редактор.

Как сообщил в пятницу телеканал Haberturk, от имени турецкого президента в Генпрокуратуру Анкары подана жалоба на нарушения французскими журналистами статьи уголовного кодекса "Об оскорблении президента". 11-страничный иск направлен юристами Эрдогана, ответчиками указаны главный редактор издания и автор публикации Роман Губер.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын отверг обвинения, выдвинутые Le Point . "Французский журнал распространяет клеветнические утверждения по поводу этнических чисток", - написал он в Twitter.