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Беспорядки в Чили

СМИ: десятки тысяч человек принимают участие в новой акции протеста в столице Чили

Пока манифестация проходит мирно

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 октября. /ТАСС/. Десятки тысяч чилийцев вышли в пятницу на акцию протеста в столице, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах. Об этом свидетельствуют кадры, которые показывает в своем эфире телеканал 24horas.

Местом сбора протестующих стала площадь Бакедано, расположенная в центральной части столицы, которая также известна под названием площадь Италии. К настоящему моменту манифестация проходит мирно.

Акции протеста проходят и в других городах Чили. В Вальпараисо в ходе манифестации вспыхнули беспорядки. Участники акции попытались ворваться в здание Конгресса Чили, что привело к его эвакуации.

Чилийцы протестуют против социального неравенства в стране и хотят изменения социальной и экономической политики. Кроме того, собравшиеся требуют прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, который были привлечены к обеспечению порядка в городах.

Теги
ЧилиБеспорядки в Чили
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