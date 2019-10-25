Politico: судья обязала Минюст США предоставить Конгрессу все материалы доклада Мюллера

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Федеральный судья США Берил Хоуэл постановила в пятницу, что Министерство юстиции страны должно передать к 30 октября юридическому комитету Палаты представителей Конгресса все документы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года без изъятий. Об этом сообщила газета Politico.

"Предоставить к 30 октября все материалы доклада специального прокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года, которые были отредактированы", - говорится в решении.

Как указывает издание, "это двойная победа для спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, [означающая], что начатое демократами расследование дела об импичменте [президенту США Дональду Трампу] действительно, несмотря на то, что палата официально не голосовала за его проведение". Данным решением Хоуэлл отвергла доводы Минюста и законодателей-республиканцев о необходимости сначала провести официальное голосование.