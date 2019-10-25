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Избирком Боливии пригласил ЕС и ОАГ проверить результаты подсчета голосов на выборах

Высший избирательный суд республики также предоставил итоги проверки 100% бюллетеней, которые подтвердили победу действующего президент Эво Моралеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 октября. /ТАСС/. Представители Евросоюза и Организации американских государств (ОАГ), а также граждане Боливии могут проверить результаты подсчета голосов, отданных на выборах президента страны. Об этом заявила в пятницу председатель Высшего избирательного суда (ВИС) республики Мария Эухения Чоке.

"ОАГ, ЕС, другие международные организации и политические движения могут провести проверку. Мы открыты к любой проверке", - сказала она в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

ВИС также предоставил итоги проверки 100% бюллетеней, которые подтвердили победу действующего президент Эво Моралеса. Согласно этим данным, Моралес набирал 47,08% голосов, а его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - 36,51%. Согласно действующим в стране законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее десяти процентных пунктов.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

Во вторник вечером Высший избирательный суд после перерыва опубликовал новые данные предварительного быстрого подсчета голосов, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. После оглашения этих результатов в стране вспыхнули протесты. В среду Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. Меса заявил, что не признает победу своего соперника в первом туре.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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