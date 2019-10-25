Cенаторы США потребовали от Помпео расследовать применение белого фосфора в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Группа американских сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, потребовала от госсекретаря США Майкла Помпео расследовать роль Турции в предполагаемом применении на севере Сирии боеприпасов с белым фосфором против гражданских лиц. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Foreign Policy.

Соответствующее письмо Помпео направили сенаторы Крис Ван Холлен (демократ, от штата Мэриленд), Патрик Лихи (демократ, от штата Вермонт), Ричард Блюментал (демократ, от штата Коннектикут) и Марша Блэкберн (республиканка, от штата Теннеси). В нем от госсекретаря требуется предоставить ответ к 1 ноября.

Сенаторы требуют от Помпео выяснить, как боеприпасы с белым фосфором могли попасть в руки турецких военных, было ли их предполагаемое применение нарушением международного права, и если да, то дать ответ, как на это будет реагировать американская администрация. Законодатели также интересуются, принимали ли подразделения Вооруженных сил Турции, которые предположительно применили белый фосфор, это решение самостоятельно или же действовали по указанию властей страны.

Законодатели также хотят, чтобы Госдепартамент выяснил, какие именно турецкие подразделения могли быть причастны к использованию боеприпасов и намерены ли турецкие власти привлечь к ответственности виновных. Они также интересуются, рассмотрит ли американская администрация возможность приостановки военной помощи этим подразделениям.

Обвинения в применении белого фосфора

Ранее председатель исполкома курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США обвинила власти Турции в применении во время военной операции на севере Сирии запрещенных боеприпасов, содержащих фосфор. По ее словам, власти Турции таким образом совершили преступления против человечности. Структура, которую возглавляет Ахмед, представляет собой автономный орган управления, созданный курдами на северо-востоке Сирии, и является политическим крылом вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии".

Представительница сирийских курдов также продемонстрировала фотографии, на которых изображен 13-летний мальчик с предполагаемыми химическими ожогами, полученными при турецкой бомбардировке Рас-эль-Айна.

Ранее сирийские курды обвинили турецкую армию в использовании "запрещенных видов оружия" в ходе боевых действий в Рас-эль-Айне. По версии телеканала Rudaw, речь может идти о применении снарядов, содержащих фосфор и напалм. Источник в департаменте здравоохранения в самопровозглашенной курдской автономной администрации на севере Сирии сообщил телеканалу, что в настоящее время специальная медицинская комиссия выясняет, какое именно оружие используется турецкими войсками. В свою очередь представитель курдских "Сил демократической Сирии" Мустафа Бали призвал международное сообщество провести специальное расследование, так как курдам не хватает своих специалистов.

В свою очередь глава Минобороны Турции Хулуси Акар выступил с утверждением, что террористы в Сирии могут применить химическое оружие, чтобы затем обвинить в его использовании Анкару.