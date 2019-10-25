США примут участие в форуме по венесуэльским беженцам в Брюсселе

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. И.о. помощника госсекретаря США Карол Томпсон О`Коннелл примет участие в конференции солидарности с венесуэльскими беженцами в Брюсселе 28-29 октября. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Госдепартамента. Форум пройдет под эгидой ЕС, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции.

"Делегация США подчеркнет приверженность демократическому переходу в Венесуэле, который положит конец тирании режима Мадуро (так США именуют действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро - прим. ТАСС), расскажет о выделении $119 млн дополнительной гуманитарной помощи для решения кризиса в Венесуэле, что анонсировал на Генассамблее ООН госсекретарь США Майкл Помпео", - отмечается в тексте.

Дипломаты в рамках форума намерены выразить признательность странам, принимающим венесуэльских беженцев, включая тех, кто "присоединился к исторической коалиции 55 государств, признавших легитимность конституционного правительства Венесуэлы (оппозиции Венесуэлы - прим. ТАСС)".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.