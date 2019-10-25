США приостанавливают рейсы в города Кубы, за исключением Гаваны

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, за исключением Гаваны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента.

"По запросу госсекретаря США, министерство транспорта приостановило до последующего уведомления авиасообщение между международными аэропортами США и Кубы, кроме международного аэропорта Хосе Марти Гаваны, для предотвращения получения прибыли кубинским режимом от поездок граждан США, - отмечается в тексте. - Авиакомпаниям США дается 45 дней, чтобы отменить все запланированные рейсы, кроме аэропорта Гаваны".

"В рамках линии внешней политики президента эти действия сдерживают получение доходов кубинским режимом, который использует их для финансирования продолжающихся репрессий против кубинского народа и поддержки Николаса Мадуро в Венесуэле, - говорится в заявлении. - Приостановка рейсов в девять аэропортов будет препятствовать получению режимом прибыли в твердой валюте от американских путешественников, останавливающихся на принадлежащих правительству курортах, посещающих государственные достопримечательности и другое, [пополняющее кубинскую] казну".

Как указывается в документе, США "продолжат привлекать к ответственности Кубу за репрессии и вмешательство в Венесуэлу, включая поддержку незаконного режима Мадуро (так США называют действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро - прим. ТАСС)".

Между тем глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил в пятницу, что планы властей США по ужесточению ограничений в отношении авиаперевозок на Кубу вредят отношениям между народами обеих стран и не заставят власти острова пойти на уступки.