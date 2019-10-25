В МИД Кубы прокомментировали сокращение авиарейсов из США

ГАВАНА, 26 октября. /ТАСС/. Планы властей США по ужесточению ограничений в отношении авиаперевозок на Кубу вредят отношениям между народами обеих стран и не заставят власти острова пойти на уступки, заявил в пятницу министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья.

"Мы категорически отвергаем новую меру блокады Кубы со стороны США, которые приостанавливают полеты своих авиакомпаний в девять кубинских аэропортов. Они ужесточает запрет на поездки своих граждан и нарушает их свободы. Это вредит связям между нашими народами. Уступок не будет, мы победим", - написал он на своей странице в Twitter.

В пятницу Госдепартамент сообщил, что США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, за исключением Гаваны. Авиакомпаниям США дается 45 дней, чтобы отменить все запланированные рейсы, кроме аэропорта в столице Кубы.

В среду кубинский авиаперевозчик Cubana de Aviacion также принял решение отменить рейсы в Мексику, Венесуэлу и ряд карибских стран из-за расторжения договоров со стороны лизинговых компаний под влиянием санкций США. Министерство торговли США 18 октября ужесточило правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, в том числе лизинга авиационной техники, предоставления определенных видов пожертвований и поставок телекоммуникационного оборудования.