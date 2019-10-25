Мэр Сантьяго сообщила, что на акцию протеста собрались около 1 млн человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 октября. /ТАСС/. Около 1 млн чилийцев вышли в пятницу на акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах. Такую оценку численности озвучила мэр столицы страны Карла Рубилар Бараона.
"Чили сегодня переживает исторический день. В Столичном регионе проходит мирная манифестация с участием около 1 млн человек", - написала она в Twitter.
Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país ❤! #ArribaStgo #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD— Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) October 25, 2019
Местом сбора протестующих стала площадь Бакедано, расположенная в центральной части столицы, которая также известна под названием площадь Италии. Акция протеста в целом проходит мирно, однако, по данным радиостанции Bio-Bio, группа манифестантов попыталась поджечь вход в расположенную на площади станцию метро. В инцидент вмешались стражи порядка. Как сообщает радиостанция, полиция также применила водометы для разгона протестующих в другой части города.
Чилийцы протестуют против социального неравенства в стране и хотят изменения социальной и экономической политики. Кроме того, собравшиеся требуют прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, который были привлечены к обеспечению порядка в городах.
Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 19 человек.
C 23:00 (по местному времени, 05:00 мск - здесь и далее прим. ТАСС) 25 октября до 04:00 (10:00 мск) 26 октября в Сантьяго седьмую ночь подряд будет действовать комендантский час.