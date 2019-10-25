Мэр Сантьяго сообщила, что на акцию протеста собрались около 1 млн человек

Акция протеста в целом проходит мирно, однако, по данным радиостанции Bio-Bio, группа манифестантов попыталась поджечь вход в станцию метро на площади Бакедано

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 октября. /ТАСС/. Около 1 млн чилийцев вышли в пятницу на акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах. Такую оценку численности озвучила мэр столицы страны Карла Рубилар Бараона. "Чили сегодня переживает исторический день. В Столичном регионе проходит мирная манифестация с участием около 1 млн человек", - написала она в Twitter.

Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país ❤! #ArribaStgo #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) October 25, 2019

Местом сбора протестующих стала площадь Бакедано, расположенная в центральной части столицы, которая также известна под названием площадь Италии. Акция протеста в целом проходит мирно, однако, по данным радиостанции Bio-Bio, группа манифестантов попыталась поджечь вход в расположенную на площади станцию метро. В инцидент вмешались стражи порядка. Как сообщает радиостанция, полиция также применила водометы для разгона протестующих в другой части города. Чилийцы протестуют против социального неравенства в стране и хотят изменения социальной и экономической политики. Кроме того, собравшиеся требуют прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, который были привлечены к обеспечению порядка в городах.

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