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Беспорядки в Чили

Президент Чили заявил, что услышал требования вышедших на многотысячную акцию протеста

Ранее мэр Сантьяго Карла Рубилар Бараона сообщила, что в акции протеста приняли участие около 1 млн человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера заявил в пятницу, что услышал требования участников масштабной акции протеста, прошедшей в столице.

"Мы все услышали послание. Мы все изменились", - написал он в Twitter, комментируя "многотысячный и мирный марш", который прошел в Сантьяго.

По словам мэра Сантьяго Карлы Рубилар Бараоны, в акции протеста в Сантьяго в пятницу приняли участие около 1 млн чилийцев. Манифестация в целом прошла мирно, однако, по данным радиостанции Bio-Bio, группа манифестантов попыталась поджечь вход в расположенную на площади станцию метро. В инцидент вмешались стражи порядка. Как сообщает радиостанция, полиция также применила водометы для разгона протестующих в другой части города.

Чилийцы протестуют против социального неравенства в стране и хотят изменения социальной и экономической политики. Кроме того, собравшиеся требуют прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, которые были привлечены к обеспечению порядка в городах.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 19 человек.

C 23:00 (по местному времени, 05:00 мск - здесь и далее прим. ТАСС) 25 октября до 04:00 (10:00 мск) 26 октября в Сантьяго седьмую ночь подряд будет действовать комендантский час.

Теги
Пиньера, СебастьянЧилиБеспорядки в Чили
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Беспорядки в Чили
На акцию протеста в столице Чили вышли около 1 млн человек
Акция в целом проходит мирно, однако, по данным радиостанции Bio-Bio, группа манифестантов попыталась поджечь вход в станцию метро на площади Бакедано
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